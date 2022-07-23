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بالفيديو مصرع 20 شخصاً من جراء فيضانات جنوبي إيران

23 يوليو 2022 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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فيضانات جنوبي إيران

لقي 20 شخصا مصرعهم وفقد 3 آخرين من جراء فيضانات تسببتها تساقط أمطار غزيرة في محافظة فارس جنوبي إيران.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء الإيرانية، السبت، عن مدير إدارة الأزمات في ولاية فارس "خليل عبداللهي" أن 23 شخصاً جرفتهم مياه الفيضانات في منطقتي استهبان و داراب بالمحافظة، حيث لقي 20 منهم مصرعهم، ولايزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وأضاف أن مياه الفيضانات جرفت 15 سيارة.

وبيّن أن فرق البحث أنقذت 55 شخصاً جرفتهم المياه بعد فيضان نهر رودبال بالمنطقة، في حين لا تزال أعمال البحث متواصلة للعثور على المفقودين الثلاثة.

من جانبه صرح رئيس الهلال الأحمر بولاية فارس، حسين درويشي ، أن جهود البحث في مدينة استهبان متواصلة مع 22 فريقًا يضم 125 عنصراً ، حيث تم إنقاذ 74 شخصًا.

وأوضح درويشى أن 51 منزلاً تأثر بالفيضان الناجم عن الأمطار الغزيرة وأنه سيتم إيصال المساعدات لضحايا الفيضانات.

 

المصدر / وكالات
#فيضانات جنوبي إيران #فيضانات في إيران #أمطار غزيرة في محافظة فارس الإيرانية

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