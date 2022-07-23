"السلطة" تمنع عائلة المعتقل السياسي أيمن أبو عرام من زيارته

منعت أجهزة السلطة في رام الله بالضفة الغربية، عائلة المعتقل السياسي أيمن أبو عرام من زيارته.

وقال الصحفي أمير أبو عرام شقيق أيمن: إن "أطفاله استعدوا لزيارة والدهم، واستيقظوا منذ الصباح الباكر وكلهم أمل بعناقه".

وأوضح خلال حديث صحفي، اليوم السبت، أن العائلة وصلت إلى مقر أجهزة أمن السلطة في رام الله، لكنهم تفاجئوا برفضها السماح لهم بزيارة أيمن أو الاطلاع على وضعه.

وعبر أبو عرام عن أسفه لمنع أطفال شقيقه من رؤيته، وقتل الفرحة التي كانت تختلجهم في انتظار احتضان والدهم.

وطالبت عائلة المعتقل أيمن أبو عرام بضرورة الافراج عن نجلها، الذي تعتقله أجهزة أمن السلطة للمرة ال15 على خلفية آرائه.

ويوم الثلاثاء الماضي مددت محكمة السلطة في رام الله، اعتقاله ل١٠ أيام، ومن بعدها لم تصل العائلة أي معلومات جديدة.

وأيمن أبو عرام أسير محرر من سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، واعتقله جهاز المخابرات التابع للسلطة فجر السبت الماضي، بعد اقتحام منزله ببلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله.

ورش عناصر المخابرات غاز الفلفل داخل المنزل، على الرغم من أن زوجته حامل، كما صادروا الجهاز الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة لمنزله.

المصدر / فلسطين أون لاين