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"حماس": موقف الشيخة آل خليفة تعبير حقيقي عن موقف الشعب البحريني

23 يوليو 2022 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

قالت حركة "حماس" اليوم السبت: إن "موقف الشيخة مي آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، هو تعبير حقيقي عن مواقف الشعب البحريني الأصيل الداعمة للحق الفلسطيني والرافضة لدمج الاحتلال في المنطقة باعتباره العدو المركزي ، وأن ضمير الأمة الجمعي سيبقى يرفض كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيونى".

وأضافت عبر تصريح صحفي أدلى به الناطق باسمها حازم قاسم، تعقيباً على موقف رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي رفضت مصافحة سفير الحتلال الإسرائيلي في البحرين: "نقدر في حركة حماس موقف الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار ، لرفضها مصافحة السفير الصهيوني في البحرين، ومواجهتها لخطوات تطبيعية في بلادها".

وأعلن في 13 آب/ أغسطس 2020، التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، ثم تبعتها البحرين.

ووقعت الإمارات والبحرين يوم الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2020، على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، وذلك في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقوبلت اتفاقيات التطبيع بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والسلطة، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض السلطة أي تطبيع للعلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين
#التطبيع #حازم قاسم #الشعب البحريني #الشيخة مي آل خليفة

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