فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": موقف الشيخة آل خليفة تعبير حقيقي عن موقف الشعب البحريني

من هو الدكتور ناصر الدين الشاعر؟

التعليم: غدًا سنعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة - التوجيهي

عصابات "ماجن".. الاحتلال يتخفى بـ"لباس مدني" للإفلات من العقاب

قوانين الاحتلال العنصرية.. قرارات تنتهك حقوق الأسرى وتحرمهم أبسط حقوقهم

أسرى يضربون عن الطعام غداً نصرةً لـ"ريان وعواودة"

في البلدة القديمة لـ"سلفيت".. "نجية" تحول "خرابة" لحديقة تنبض بالحياة

أسعار الخضراوات والدجاج بأسواق غزة

وفاة و26 إصابة في 62 حادث سير خلال أسبوع بغزة

بسبب رفضها للتطبيع.. إقالة مسؤولة بحرينية من منصبها

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

ماراثون "شيرين أبو عاقلة" ينطلق شمال الضفة

23 يوليو 2022 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

انطلق، اليوم السبت، ماراثون "شيرين أبو عاقلة" في مدينة طوباس، بمشاركة شعبية واسعة، تقديراً لجهود الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها اجتياح جنين في مايو الماضي.

ونظّمت الفعالية بلدية طوباس، وجمعية نادي الأخوة، بالتعاون مع الجامعة العربية الأميركية، وإشراف الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى.

بدوره، قال رئيس بلدية طوباس حسام دراغمة: إن "تنظيم هذا الماراثون، هو تأكيد على أن ذكرى الشهيدة أبو عاقلة، لا تزال موجودة بيننا، وأن مشاركة هؤلاء الأطفال والزهرات يجعلهم يستذكرون سيرة الشهيدة".

وأضاف: أن "هذا الماراثون يأتي ضمن برنامج المقاومة الشعبية، رغم غطرسة الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على أن الحق الفلسطيني لن يتم التنازل عنه، وأنه إذا استشهدت شيرين فإنه سيكون هناك ألف شيرين.

وفي سياق متصل قال عنان دراغمة من جمعية نادي الأخوة: "إن هذا الماراثون سيكون سنويا، بالشراكة مع بلدية طوباس، وإشراف الاتحاد العام لألعاب القوى الفلسطيني".

وبيّن أن الماراثون مقسم لعدة مستويات منها هي: من سن 12-16 عاما بمسافة "3" كيلومترات وهو للعائلات، و "5" كيلومترات من عمر 16-20 عاما، و "10" كيلومترات، تشارك فيه فئات من 20 عاما فما فوق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ماراثون #شيرين أبو عاقلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة