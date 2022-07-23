الإعلان عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز "بيت حانون" خلال أسبوع

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (17 وحتى 22 يوليو 2022).

وأوضحت الإحصائية، كما جاءت عبر صفحة الموقع الإلكتروني للهيئة، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9494 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7037 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9316 مواطناً و104 أجانب، و74 من فلسطينيي الداخل.

بينما توزعت أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6873 مواطناً، و113 أجنبياً، و48 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين