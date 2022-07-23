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اعتقال مواطنين شرق رام الله

23 يوليو 2022 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين اثنين، من بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت موسى عبد العزيز حامد (48 عاما)، من معرض للسيارات بالقرب من مخيم الجلزون، وحسن ياسر حماد (23 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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