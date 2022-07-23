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رابطة الدوري الإسباني تطلب إلغاء عقد مبابي أمام محاكم فرنسا

23 يوليو 2022 . الساعة 01:33 بتوقيت القدس
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مبابي وناصر الخليفي

طالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) بإلغاء مفاعيل تمديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان أمام المحكمة الإدارية في باريس، حسب الشكوى.

كما طالبت "لا ليغا" أيضًا بإلغاء التحقق من صحة حسابات النادي الباريسي من قبل المديرية الوطنية للرقابة والإدارة.

إلا أنه تم رفض هذين الطلبين في اليوم نفسه لعدم وجود ضرورة ملحة، حسب ما علمت فرانس برس من مصدر قضائي، بينما سيتم النظر في موضوع الدعوى في فترة زمنية أطول.

ويملي العقد الجديد بين مبابي وبطل فرنسا على الاخير دفع ما بين 40 إلى 50 مليون كراتب سنوي للمهاجم الدولي الذي مدد عقده لفترة ثلاث سنوات إضافية حسب تقارير صحافية.

وشرح المحامي الفرنسي-الاسباني لرابطة الدوري الاسباني خوان برانكو "كنا نتوقع ذلك، لقد كان استئنافًا تقنياً، ما يهم هو الحكم على الأسس الموضوعية، لكنه لن يصدر قبل نهاية موسم 2022-2023".

وأضاف برانكو: خطواتنا على المستوى الفرنسي تواجه مقاومة شديدة، فهي مجرد خطوة أولى قبل اللجوء الى المحاكم الأوروبية في غضون بضعة أشهر.

وطالبت الرابطة في 21 يونيو "بإلغاء القرارات الإدارية" بشأن "الموافقة على عقد مبابي من قبل الدوري الفرنسي لكرة القدم" وكذلك "رفض المديرية الوطنية للرقابة والإدارة اتخاذ إجراءات بخصوص باريس سان جيرمان".

وكشف برانكو: عدم احترام نادي العاصمة المعايير والمؤشرات المنصوص عليها في لوائح الدوري الفرنسي والمديرية الوطنية للرقابة والإدارة، وكذلك تلك التي تم وضعها من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" من خلال قواعد اللعب المالي النظيف.

المصدر / وكالات
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