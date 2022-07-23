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نواب في فرنسا يدينون "الفصل العنصري" الإسرائيلي

23 يوليو 2022 . الساعة 00:42 بتوقيت القدس
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مظاهرة احتجاجية ضد الفصل العنصري في فرنسا في وقت سابق

وقع 40 نائباً يسارياً معظمهم من الشيوعيين، مشروع قرار يدين "نظام الفصل العنصري المؤسّسي" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

ويتهم النص دولة الاحتلال بأنّها "أقامت نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة".

وكتب النواب في مشروع قرارهم "منذ إنشائها في العام 1948، ينتهج الاحتلال سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها".

وللمساعدة في تحقيق ذلك، دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين" ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الاحتلال الاسرائيلي وفرض "عقوبات محددة الهدف" ضد المسؤولين الإسرائيليين "الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري".

كذلك، طالبوا بإزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ووقع النص الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، حوالى 20 نائباً من كتلته البرلمانية من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل ونواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس-بون، وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب "الخضر".

ويجب أن تُدرج الكتلة الشيوعية مشروع القرار في جدول الأعمال لكي تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فرنسا #فلسطين #الفصل العنصري

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