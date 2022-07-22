75 أسيرا من الشعبية يشرعون في الإضراب عن الطعام

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن أكثر من 75 أسيراً من الجبهة سيشرعون ابتداءً من الأحد المقبل، في إضراب تضامني مع الأسيرين رائد ريان وخليل عواودة ودفاعاً عن الأسرى والأسيرات، وذلك كدفعة أولى، تليها دفعات أخرى.

وقالت الجبهة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة منه:"لقد أمعنت مصلحة السجون الصهيونية كعادتها في سياسة التعنت تجاه مطالب أسرانا، وتحديداً الأسير المضرب عن الطعام رائد ريان منذ أكثر من مئة وسبعة أيام، وكذلك الأمر الأسير خليل عواودة، كما أنها تُمعن في سياسة التنكيل والتعذيب بحق أسرانا كافة، وخاصةً الأسير القائد عاهد أبو غلمى، والأسير الرفيق شادي معالي".

وأضافت الجبهة في بيانها: "انطلاقاً من هذا التصعيد الخطير، ولمواجهة هذا الصلف، كان لابد من شحذ سيف معركة الجوع – كخيار أخير في مواجهة التعنت والصلف الصهيوني، فبدأت منظمة فرع السجون مخاض إضرابها الإسنادي والتضامني مع الأسرى، وللدفاع عنهم، وعن منجزات الحركة الأسيرة، حيث سيشرع ابتداءً من يوم الأحد القادم أكثر من 75 اسيرا في إضرابهم التضامني، كدفعة أولى تليها الدفعات إسناداً للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، ودفاعاً عن أسرانا وأسيراتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين