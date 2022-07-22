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"هنية" يهاتف الصحفي نواف العامر للاطمئنان عليه

22 يوليو 2022 . الساعة 23:24 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" مساء اليوم الجمعة، الصحفي نواف العامر الذي تعرض لإطلاق نار برفقة الدكتور ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق في جريمة خطيرة هزت الواقع الفلسطيني مساء اليوم.

واستمع رئيس الحركة إلى شرح تفصيلي من السيد العامر لمجريات الجريمة الغادرة وتفاصيل ما حدث.

وأدان رئيس الحركة بشدة هذه الجريمة، محذرًا من خطورتها وتداعياتها، مؤكدا ضرورة ملاحقة المتورطين فيها.

وقال إن هذه الجريمة خلّفت حالة كبيرة من الغضب كونها خارجة على كل الأعراف الوطنية وتمس الأمن والسلم الأهلي.

ولاقت حادثة إطلاق النار من قبل مسلحين على رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر وإصابته في قدميه، استنكارًا شعبيًا وفصائليًا ومؤسساتيًا واسعًا، وسط مطالبات بمحاسبة الفاعلين.

وأصيب، مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق، الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر في بلدة كفر قليل جنوب نابلس، برصاص مسلحين، ما أدى لإصابته في قدميه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #محاولة اغتيال #إسماعيل هنية #نواف العامر #ناصر الدين الشاعر

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