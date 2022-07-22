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"هنية" يدعو "عباس" شخصيا للكشف عن المتورطين في محاولة اغتيال "الشاعر"

22 يوليو 2022 . الساعة 22:21 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اليوم الجمعة، الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق، الذي تعرض لمحاولة اغتيال آثمة، معبرًا عن كامل التضامن معه والوقوف إلى جانبه.

وأدان رئيس الحركة "الجريمة الغادرة التي تشكل محطة خطيرة خارجة عن أخلاقنا الوطنية، ولا تخدم سوى الاحتلال وأعوانه الذين يستهدفون الحالة الوطنية الفلسطينية".

ودعا السلطة الفلسطينية و رئيسها محمود عباس شخصيًا إلى سرعة الكشف عن المتورطين في هذه القضية ومحاكمتهم، مشددًا على أن الكل الفلسطيني في حالة هائلة من الغضب إزاء هذه الجريمة النكراء.

وحذر هنية من خطورة هذا "السلوك الإجرامي الذي مسّ قامة وطنية كبيرة"، مشددًا على أن هذا الأسلوب لا يسكت الأصوات الحرة، ويؤدي إلى نتائج صعبة على واقعنا الفلسطيني الداخلي.

ولاقت حادثة إطلاق النار من قبل مسلحين على رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر وإصابته في قدميه، استنكارًا شعبيًا وفصائليًا ومؤسساتيًا واسعًا، وسط مطالبات بمحاسبة الفاعلين.

وأصيب، مساء الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق، الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر في بلدة كفر قليل جنوب نابلس، برصاص مسلحين، ما أدى لإصابته في قدميه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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