فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دويك: محاولة اغتيال "الشاعر" جبانة ولا تخدم إلا الاحتلال

القيادي "بدران" يهاتف نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر

"شديد": استهداف "الشاعر" عمل جبان وجريمة نكراء

فصائل المقاومة: محاولة اغتيال "الشاعر" تستوجب تشكيل لجان لحماية الشخصيات الوطنية

حماس: محاولة اغتيال "الشاعر" جريمة آثمة تستوجب التحقيق الفوري لمحاسبة الفاعلين

استنكار واسع لمحاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر

محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر في نابلس

غانتس: شاركنا مؤخرًا في 10 تدريبات عسكرية مع دول المنطقة

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 (الثانوية العامة) في فلسطين

الاحتلال يعتقل شابا من نابلس على طريق أريحا

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

"هنية" يدعو "أبو مازن" شخصيا للكشف عن المتورطين في محاولة اغتيال "الشاعر"

22 يوليو 2022 . الساعة 22:21 بتوقيت القدس
...

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اليوم الجمعة، الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق، الذي تعرض لمحاولة اغتيال آثمة، معبرًا عن كامل التضامن معه والوقوف إلى جانبه.

وأدان رئيس الحركة "الجريمة الغادرة التي تشكل محطة خطيرة خارجة عن أخلاقنا الوطنية، ولا تخدم سوى الاحتلال وأعوانه الذين يستهدفون الحالة الوطنية الفلسطينية".

ودعا السلطة الفلسطينية و "أبو مازن" شخصيًا إلى سرعة الكشف عن المتورطين في هذه القضية ومحاكمتهم، مشددًا على أن الكل الفلسطيني في حالة هائلة من الغضب إزاء هذه الجريمة النكراء.

وحذر هنية من خطورة هذا "السلوك الإجرامي الذي مسّ قامة وطنية كبيرة"، مشددًا على أن هذا الأسلوب لا يسكت الأصوات الحرة، ويؤدي إلى نتائج صعبة على واقعنا الفلسطيني الداخلي.

ولاقت حادثة إطلاق النار من قبل مسلحين على رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر وإصابته في قدميه، استنكارًا شعبيًا وفصائليًا ومؤسساتيًا واسعًا، وسط مطالبات بمحاسبة الفاعلين.

وأصيب، مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق، الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر في بلدة كفر قليل جنوب نابلس، برصاص مسلحين، ما أدى لإصابته في قدميه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#محمود عباس #نابلس #محاولة اغتيال #إسماعيل هنية #رئيس السلطة #ناصر الدين الشاعر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة