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دويك: محاولة اغتيال "الشاعر" جبانة ولا تخدم إلا الاحتلال

22 يوليو 2022 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
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د. عزيز دويك

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، على أن محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر جريمة جبانة ومدانة.

وقال دويك إن هذه الجريمة مؤشر على مرحلة يريد الاحتلال أن يستريح فيها ويدفع الناس لقتال بعضهم البعض، مستدركا: "لكن هذا لن يحدث وستوأد الفتنة في مهدها".

ودعا إلى ضرورة التحقيق الفوري والقبض على كل المتهمين وإحالتهم للمحاكمة؛ لوأد الفتنة وعدم السماح للاحتلال بالاستفادة من تداعياتها.

 وشدد على ضرورة التحرك الوطني في سياق إدانة الحدث باعتباره غريب على أبناء شعبنا الفلسطيني.

ولاقت حادثة إطلاق النار من قبل مسلحين على رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر وإصابته في قدميه، استنكارًا شعبيًا وفصائليًا ومؤسساتيًا واسعًا، وسط مطالبات بمحاسبة الفاعلين.

وأصيب، مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق، الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر في بلدة كفر قليل جنوب نابلس، برصاص مسلحين، ما أدى لإصابته في قدميه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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