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غضبٌ شعبيٌّ واسع إثر محاولة اغتيال "الشاعر" جنوب نابلس

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محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر في نابلس

22 يوليو 2022 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الأسبق الأكاديمي د. ناصر الدين الشاعر في كفر قليل جنوب نابلس، في محاولة اغتيال واضحة.

وأظهرت صورة متداولة لسيارة الشاعر إصابة نحو عشرة رصاصات بابها.

وقالت مصادر محلية إن الشاعر أصيب في قدمه بالرصاص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الأكاديمي الشاعر تعرض لاعتداء من قبل أمن جامعة النجاح منتصف يونيو الماضي، إثر اعتداء نفذه أمن الجامعة على وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي.

وعمل الشاعر عميدًا لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وهو أستاذ مساعد في قسم الفقه والتشريع، تخصص فقه مقارن، وأستاذ مقارنة الأديان.

وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة العاشرة، واعتقل خلالها لمدة شهرين في سجون الاحتلال، وشغل أيضًا منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #اغتيال #ناصر الدين الشاعر

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