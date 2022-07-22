فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر في نابلس

غانتس: شاركنا مؤخرًا في 10 تدريبات عسكرية مع دول المنطقة

الاحتلال يعتقل شابا من نابلس على طريق أريحا

عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثالثة

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

"طفلة قمر" تونسية تنال الدكتوراة في علم الجينات

البرغوثي يدعو لمشاركة حاشدة في وقفة تضامنية مع المعتقلين بسجون السلطة السبت

20 عاماً على استشهاد القائد العام والمؤسس لكتائب القسام .. الشيخ صلاح شحادة

إصابات نتيجة قمع الاحتلال لمسيرات ضد الاستيطان في شمال الضفة

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر في نابلس

22 يوليو 2022 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
...

أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الأسبق الأكاديمي د. ناصر الدين الشاعر في كفر قليل جنوب نابلس، في محاولة اغتيال واضحة.

وأظهرت صورة متداولة لسيارة الشاعر إصابة نحو عشرة رصاصات بابها.

وقالت مصادر محلية إن الشاعر أصيب في قدمه بالرصاص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الأكاديمي الشاعر تعرض لاعتداء من قبل أمن جامعة النجاح منتصف يونيو الماضي، إثر اعتداء نفذه أمن الجامعة على وقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي.

وعمل الشاعر عميدًا لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وهو أستاذ مساعد في قسم الفقه والتشريع، تخصص فقه مقارن، وأستاذ مقارنة الأديان.

وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة العاشرة، واعتقل خلالها لمدة شهرين في سجون الاحتلال، وشغل أيضًا منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية.

98478dc1-f875-4a88-8d05-4e7c9bdfe3c1.jpg
 

photo_٢٠٢٢-٠٧-٢٢_١٨-٣٤-٣١.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #اغتيال #ناصر الدين الشاعر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة