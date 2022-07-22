أصيب 6 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا بتصعيد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا ومقدراته.

وهاجم جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة فور انطلاقها بإطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مما أدى لوقوع 6 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا، وفق مصادر محلية.

وانطلقت مسيرة كفر قدوم بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة وكوادر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الذين يحيون ذكرى انطلاقتهم الخامسة والخمسين في مواقع التماس والمواجهة مع جيش الاحتلال.

وتصدى الشبان العزّل لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأجبروهم على التراجع، بعد محاولتهم نصب كمين في أحد المنازل المهجورة، دون تسجيل أي اعتقالات.











المصدر / فلسطين أون لاين