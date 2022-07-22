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البرغوثي يدعو لمشاركة حاشدة في وقفة تضامنية مع المعتقلين بسجون السلطة السبت

22 يوليو 2022 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
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دعا القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي لأوسع مشاركة في وقفة ينظمها أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، تضامنًا مع أبنائهم المغيّبين في سجون السلطة، غدًا السبت.
 
وأشار البرغوثي إلى أنّ الوقفة التي ستنظم عند الخامسة والنصف عصر السبت، على دوام المنارة وسط رام الله، تعبير عن الغضب تجاه سلوك أجهزة السلطة بحق خصومها السياسيين، ولرفع الصوت ضد هذه السياسة العدوانية التي لا تخدم سوى الاحتلال.

وأهاب بالمؤسسات الحقوقية والشخصيات الوطنية والاعتبارية بتحمل مسئوليتها والعمل لأجل إنهاء هذه المهزلة التي تتعارض مع قيم وأعراف شعبنا، وتفعيل كافة الأدوات التي تحول دون الاستفراد بنشطاء شعبنا وكوادره الوطنية.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال واستدعاء النشطاء والطلاب والأسرى المحررين على خلفية توجهاتهم السياسية، وسط مناشدات الأهالي بالإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#السلطة #الاعتقال السياسي #وقفة تضامنية

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