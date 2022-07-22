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بالصور إصابات نتيجة قمع الاحتلال لمسيرات ضد الاستيطان في شمال الضفة

22 يوليو 2022 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، إثر مواجهات تدور حاليا مع قوات الاحتلال قرب مدينتي قلقيلية ونابلس في شمال الضفة الغربية، فيما أحرق شبان مركبة حاخام إسرائيلي كبير شرق القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن 6 إصابات سُجلت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بعد اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينيين شاركوا بالمسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية والتي خرجت بعد صلاة الجمعة.

وأضافت المصادر أن متظاهرين أصيبوا أيضا بحالات اختناق إثر قمعهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وجرى علاج بعضهم ميدانيا.

وبالتزامن مع ذلك، قمعت قوات الاحتلال فعالية متجهة لجبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وشارك في الفعالية عشرات الفلسطينيين ودارت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي شرق نابلس شارك مواطنون في فعالية ببلدة بيت دجن، استمرارا لفعالياتهم الأسبوعية الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.

من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن فلسطينيين أحرقوا مركبة تعود لأحد كبار حاخامات الصهيونية الدينية شرق مدينة القدس.

وأضافت المصادر أنه جرى إحراق المركبة خلال وجودها أمام منزل الحاخام في حي "بيت أوروت" الاستيطاني.

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