50 ألفاً يلبون نداء جمعة "القدس ميثاق الأمة" في الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح الباكر من كافة أنحاء الأراضي المحتلة.

وأوضحت مصادر مقدسية أن ساحات المسجد الأقصى شهدت توافد آلاف المصلين إليها منذ الصباح، وسط تواجد مكثّف لقوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وأبواب البلدة القديمة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أوقفت الشاب شاهر غيث، وفتشته داخل حمامات عامة في منطقة باب العامود.

بدورها، قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

ومن جهةٍ أخرى، لبى مئات المصلين نداء الفجر في المسجد الأقصى المبارك اليوم، وتوافدوا إليه منذ ساعات الفجر الأولى.

وكانت قد انطلقت دعوات شبابية ومقدسية إلى الحشد في صلاتيْ الفجر والجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وحثّت أهالينا في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني على شدّ الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.

وتأتي هذه الدعوات دفاعاً عن مسرى الرسول "عليه السلام"، ونصرةً له، تزامناً مع مخططات الاحتلال التهويدية، وتهديدات الحفريات التي يتعرّض لها بوتيرةٍ متسارعة.

وعادةً ما يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، رغم قيود وتشديدات قوات الاحتلال، التي تُضيّق على المصلين أثناء دخولهم، وتمنع بعضهم من الصلاة فيه؛ بحجة عدم منحهم تصاريح دخول للعاصمة المحتلة.



