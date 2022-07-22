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قاسم: تصعيد الاحتلال في سوريا حلقة في سلسلة جرائمه

22 يوليو 2022 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن العدوان الإسرائيلي على سوريا الشقيقة وتسببه بارتقاء شهداء، "جريمة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني ضد أمتنا، كحلقة في سلسلة جرائمه ضد شعبنا وأمتنا باستهداف الإنسان والأرض والمقدسات، وسرقة الثروات".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي؛ اليوم الجمعة، إن هذا التصعيد يأتي  بتشجيع من محاولات البعض إدماجه في المنطقة، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي وزيارات قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي لدول في المنطقة.

وشدد على أن الاستهداف المتواصل من الاحتلال لمكونات الأمة، يجب أن يُقابل بموقف موحد من كل القوى الحية في الأمة لرد العدوان ومنعه من مواصله تغوله.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت أهدافًا في العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم، ما أسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #سوريا

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