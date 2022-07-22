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مقتل 3 جنود سوريين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على دمشق

22 يوليو 2022 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
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قتل 3 جنود سوريين وأصيب 7 آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، شملت أهدافا في محيط العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري للنظام السوري قوله إن القصف الإسرائيلي أوقع أيضا بعض الخسائر المادية. وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وأوضح المصدر أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وقال سكان في غرب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية إن قصفا صاروخيا شمل مناطق غرب العاصمة دمشق، وشوهدت ألسنة  النيران والدخان ترتفع من المنطقة المستهدفة، كما دمرت وسائط الدفاع الجوي صاروخين جنوب غرب العاصمة، بحسب المصدر ذاته.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #سوريا #قصف #دمشق

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