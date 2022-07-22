الآلاف يؤدون فجر "القدس ميثاق الأمة" في المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين صلاة فجر اليوم الجمعة في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومصلياته المسقوفة.

وشهدت ساحات الأقصى حضورا واسعاً من المرابطين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، والذين سيّروا قوافل الرباط للأقصى منذ أمس من مناطق متفرقة في فلسطين المحتلة.

كما شاركت في صلاة الفجر عائلات فلسطينية بينها نساء وأطفال أموا المسجد من مناطق مختلفة.

وانطلقت دعوات شبابية ومقدسية إلى النفير والحشد، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان “القدس ميثاق الأمة”.

وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.

وستحمل الجمعة عنوان “القدس ميثاق الأمة”، تأكيداً على أن المدينة المقدسة ستبقى إسلامية وأن المسجد الأقصى لا يقبل القسمة.















المصدر / فلسطين أون لاين