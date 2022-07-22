سوريا.. استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح 7 آخرين في هجوم إسرائيلي بمحيط دمشق

استشهد فجر اليوم الجمعة، ثلاثة عسكريين سوريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية في هجوم إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري أنه "في تمام الساعة 12:32 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وسمعت في أجواء العاصمة أصوات انفجارات قوية، حسبما أعلنت "سانا".

وزعمت مصادر إسرائيلية أن القصف طال مركز البحث العلمي السوري في قدسيا ومنطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة السورية.

المصدر / فلسطين أون لاين