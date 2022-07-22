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لأول مرة منذ عقد.. أميركا تسجل حالة إصابة بشلل الأطفال

22 يوليو 2022 . الساعة 01:01 بتوقيت القدس
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لقاح شلل الأطفال (تعبيرية)

سجل مسؤولو صحة نيويورك، أمس الخميس، حالة إصابة بشلل الأطفال، هي الأولى في الولايات المتحدة منذ نحو عقد.

فيما لم يقدم المسؤولون على الفور مزيدا من التفاصيل حول هوية المصاب من مقاطعة روكلاند، وما إذا كان قد حصل على لقاح شلل الأطفال أم لا وما هي حالته الآن.

لقاح من خارج أميركا

وقال مسؤولون من الولاية إنه يبدو أن الشخص مصاب بسلالة فيروس مشتقة من اللقاح، ربما من شخص حصل على اللقاح الحي- المتاح في عدة دول أخرى ليس من بينها الولايات المتحدة.

وكان شلل الأطفال ذات يوم أحد أكثر الأمراض المخيفة في الولايات المتحدة، وكان تفشيه سنويا يسبب آلاف الحالات من الشلل معظمها بين الأطفال.

مقاومة المرض

لكن أصبحت اللقاحات متاحة عام 1955، وأسفرت حملة تطعيم في أنحاء الولايات المتحدة عن خفض العدد السنوي للإصابات إلى أقل من 100 حالة في الستينيات، وأقل من 10 حالات في السبعينيات، وفق مراكز الصحة الأميركية.

في 1979، أعلن القضاء على شلل الأطفال في الولايات المتحدة، ما يعني أنه لم يعد يتفشى بشكل روتيني في البلاد.

ونادرا ما نقل مسافرون شلل الأطفال إلى الولايات المتحدة، وكانت آخر حالة من هذا النوع ظهرت عام 2013.

المصدر / وكالات
#أطفال #إصابة #شلل الأطفال

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