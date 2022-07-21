فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة اتفاقًا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا

أوليفر كان يلمح لإمكانية تعاقد البايرن مع كريستيانو

موسكو تتخلى عن إحدى غواصاتها النووية

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 (الثانوية العامة) في فلسطين

أفضل وجبة مثالية وأكثرها فائدة للرجال.. يا تُرى ما هي؟

نقابة المهندسين بالضفة تعلن فعاليات جديدة للإضراب الأسبوع المقبل

النخالة: استشهاد أحد الأسرى المضربين عملية قتل متعمدة

الناشطة حمد: الاعتقالات السياسية اعتداءات صارخة على شعبنا

نقابات العمال: تعديل رسوم استيراد بعض السلع المستوردة يعيد الحياة لمصانع الخياطة

علماء يفسرون علاقة تغير المناخ في الموجات الحارة وحرائق الغابات

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة اتفاقًا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا

21 يوليو 2022 . الساعة 22:15 بتوقيت القدس
...

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان اليوم الخميس إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا سيجتمعون غدا الجمعة لتوقيع اتفاق اقترحته الأمم المتحدة لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المحاصرة على البحر الأسود.

وقال البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أعلن في وقت سابق من اليوم عن توجهه إلى إسطنبول، سيحضر مراسم التوقيع مع أردوغان في قصر دولما بهجة الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وفي سياق متصل قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيتوجه إلى إسطنبول في وقت لاحق من اليوم.

 

المصدر / وكالات
#تركيا #روسيا #أوكرانيا #الحبوب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة