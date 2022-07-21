روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة اتفاقًا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان اليوم الخميس إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا سيجتمعون غدا الجمعة لتوقيع اتفاق اقترحته الأمم المتحدة لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المحاصرة على البحر الأسود.

وقال البيان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أعلن في وقت سابق من اليوم عن توجهه إلى إسطنبول، سيحضر مراسم التوقيع مع أردوغان في قصر دولما بهجة الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وفي سياق متصل قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيتوجه إلى إسطنبول في وقت لاحق من اليوم.

المصدر / وكالات