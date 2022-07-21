أوليفر كان يلمح لإمكانية تعاقد البايرن مع كريستيانو

ألمح الألماني أوليفر كان، مدير نادي بايرن ميونخ، إلى إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو (37 عاما) بالرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، قبل عام واحد على انتهاء عقده في "أولد ترافورد".

ويرغب رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد لفشل الفريق في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" في الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اسم النجم البرتغالي عرض على العديد من الأندية بالوقت الماضي، ومن بينها بايرن ميونخ، الذي نفى الخبر في وقت سابق.

ولكن يبدو أن بايرن ميونخ يفكر بجدية في التعاقد مع كريستيانو رونالدو بناء على حديث أوليفر كان الأخير الذي نقله الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وخاصة بعد رحيل النجم البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة رسميا.

وتحدث أوليفر كان قائلا: "أخبار صفقات بايرن ميونخ القادمة؟ ماذا عن لايمر أو ..؟ أو من تقصد كريستيانو رونالدو أيضاً، صحيح؟ -يضحك-“.

وأضاف "سنجري المزيد من المحادثات، وسنرى. سوق الانتقالات ما زالت مفتوحة لبعض الوقت".

ويبدو أن كريستيانو رونالدو عازم على مغادرة "أولد ترافورد" والانتقال إلى ناد جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولن ينتظر لأكثر من ذلك.

فقد كشف الصحفي بن جاكوس الذي يعمل في شبكة "CBS Sport" أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، أخبر الأندية أن النجم البرتغالي مستعد لتخفيض ما يصل إلى 30% من راتبه.

وفي نفس السياق ذكرت مصادر مقربة من رونالدو أنه ليس حريصا فقط على المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكنه يرغب أيضا في الانتقال إلى ناد يشعر فيه أن عبء حمل الفريق لا يقع عليه وحده، إذ يرغب أن يشعر بدعم أكبر.

المصدر / وكالات