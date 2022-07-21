نقابة المهندسين بالضفة تعلن فعاليات جديدة للإضراب الأسبوع المقبل

أعلنت نقابة المهندسين، اليوم الخميس، عن برنامج فعاليات إضراب مقر من مجلس النقابة للأسبوع القادم، بسبب إمعان حكومة اشتية برام الله في تجاهل مطالب المهندسين في القطاع العام.

وقالت النقابة في بيان صحفي، إن الإضراب جاء بسبب المطالب المحقة لمهندسي القطاع العام حسب قرار مجلس الوزراء رقم (18 / 104 / 19 / م.و / م.أ) لعام 2021.

وقررت النقابة أن يبدأ الإضراب يوم الأحد، بعد التوجه لمواقع العمل والذهاب لمقرات النقابة وعمل كشف ميداني لمواقع العمل والطلب من المهندسين المداومين مغادرة مكاتبهم والالتزام بالإضراب بما فيهم الفئات العليا.

كما دعت النقابة إلى عمل وقفات أمام المديريات المختلفة في المحافظات يوم الإثنين.

وبيّنت أن الإضراب يشمل جميع المهندسين والمهندسات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية بما يشمل الدرجات الوظيفية العليا.

وأكدت نقابة المهندسين أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاعتصام المركزي والحاشد للمهندسين في التعميم القادم.

ومنذ نحو شهرين بدأت نقابة المهندسين فعاليات احتجاجية وفق برامج احتجاجية، لمطالبة الحكومة في رام الله بمطالب تخص المهندسين العاملين بالقطاع العام الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين