لأول مرة منذ 11 عامًا.. البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة

رفع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما في محاولة لتهدئة التضخم المتفشي في منطقة اليورو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي -وهو البنك المركزي للدول التسعة عشر التي تشترك في عملة اليورو- أسعار الفائدة المعيارية بنسبة 0.5 بالمئة (أو 50 نقطة أساس).

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار في وقت سابق، إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر مع استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين.

وأظهرت القراءة الأولى للتضخم في يونيو ارتفاعًا قياسيًا بلغ 8.6%، ومع ذلك، فإن بعض المستثمرين يشككون في تصرفات البنك المركزي الأوروبي حيث يتوقعون حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام، وفق ما ذكرته CNBC.

وأشارت توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى معدل تضخم بنسبة 6.8% لهذا العام بأكمله، و 3.5% في عام 2023. وفيما يتعلق بالنمو، يقدر البنك المركزي معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% لهذا العام والعام المقبل.

المصدر / وكالات