كوخافي: زيارتي للمغرب "تاريخية" و"فريدة" من نوعها

وصف رئيس جيش الاحتلال أفيف كوخافي، زيارته للمغرب بأنها "تاريخية وفريدة من نوعها، ودليل على تحول في المنطقة".

وذكر كوخافي أن تلك الزيارة "تعتبر خير دليل على التحول التاريخي في المنطقة" وعلى دور جيش الاحتلال الإسرائيلي في أسماه "خلق مستقبل من الشراكة".

ونقل المتحدث باسم جيش الاحتلال عن كوخافي أن تلك "الزيارة الفريدة من نوعها هي نتيجة تاريخ مشترك وصداقة راسخة ومستقبل مشرق".

وادعى أن "العلاقة العميقة ليست علاقة بين حكومتيْن وجيشين فحسب، بل علاقة بين أشخاص وعائلات وتقاليد".

ووفق جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه "كوخافي" دعوة إلى قادة القوات المسلحة الملكية المغربية لزيارة رسمية إلى (إسرائيل).

والتقى كوخافي بقادة الأفرع الأمنية والعسكرية في المغرب، في زيارة بدأها الإثنين الماضي، كما شارك في "مراسم رسمية في ضريح الملك محمد الخامس وقبر الملك الحسن الثاني".

وزار رئيس جيش الاحتلال كوخافي قاعدة بن جرير الجوية ليلتقي قائد القاعدة الكولونيل ميجور حسان محاور الذي استعرض التهديد الناتج عن الطائرات المسيرة بالإضافة إلى نشاطات سرب طائرات مقاتلة من نوع F-16".

وفي أثناء الزيارة، شهدت العاصمة المغربية وقفة احتجاجية على زيارة كوخافي شارك فيها عشرات المواطنين المغاربة، أمام مقر البرلمان المغربي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، شعارات منددة بزيارة كوخافي "الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد تجريم التطبيع"، "لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة"، "صهيوني يا ملعون فلسطين في العيون".

المصدر / فلسطين أون لاين