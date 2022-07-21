سامسونج تتجه لتفجير قنبلة من أحدث إصدار الهواتف الذكية القابلة للطي

قالت سامسونج للإلكترونيات أمس الأربعاء إنها ستكشف النقاب عن أحدث سلسلة من هواتفها الذكية القابلة للطي الشهر المقبل، في الوقت الذي تهدف فيه إلى دفع أعمالها الراكدة في عالم الهواتف الذكية.

من المتوقع أن يتم الكشف عن الجيل التالي من الهواتف الذكية باسم "جالاكسي زي فليب 4"، وجالاكسي زي فولد 4، خلال حدث الكشف عن الفعاليات عبر الإنترنت بعنوان "Unfold Your World" المقرر في 10 أغسطس.

كشف عن الفيديو الترويجي للحدث أمس الأربعاء، ولم يوضح أي تفاصيل عن الهواتف الجديدة. ولكن يبدو أن جهاز زي فليب 4 المصمم على شكل صدفي يحتوي على مفصل أرق قليلاً يربط نصفي الهاتف، مقارنة بالطراز السابق الذي طرح منذ عام تقريبا.

ستأتي سلسلة الهواتف الذكية الجديدة في وقت تواجه فيه أكبر شركات الهواتف في العالم، وقتا ليس سهلا بسبب المشاكل الاقتصادية العالمية التي جعلت المستهلكين لديهم أموال أقل لإنفاقها على السلع غير الأساسية.

تقدر شحنات الهواتف الذكية من سامسونج بحوالي 61 مليون وحدة في الربع الثاني، بانخفاض 16% عن الربع السابق. من المتوقع أن تنخفض أرباح التشغيل في الربع الثاني لقسم الهواتف الذكية بالشركة 600 مليار وون (459 مليون دولار أمريكي) من العام الماضي إلى 2.6 تريليون وون.

انخفضت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الثاني، وفقًا لشركة أبحاث التكنولوجيا كانالايز، التي قالت إنه "على عكس الطلب المضغوط من العام الماضي، تأثر دخل المستهلكين بسبب التضخم هذا العام".

ويتوقع المحللون توقعات قاتمة للنصف الثاني، حيث إن الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتضخم المتزايد وانتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم قد ينجم عنها تراجع الطلب أكثر.

وكجزء من الجهود المبذولة لبث روح جديدة في سوق الهواتف الذكية الذي يبدو أنه يفتقر إلى الابتكارات الرائدة، تدفع سامسونج لجعل سلسلة الهواتف الذكية القابلة للطي "عمودًا رئيسيًا آخر بجوار سلسلة جالاكسي إس"، وفقًا لكيم سونغ-كو، نائب رئيس قسم الهواتف المحمولة بالشركة.

وقد استحوذت سامسونج للشاشات في أواخر الشهر الماضي على شركة لوحات العرض الألمانية الناشئة "Cynora GmbH" مقابل حوالي 300 مليون دولار أمريكي لتطوير تكنولوجيا شاشات الهواتف الذكية القابلة للطي.

وقال كيم خلال مؤتمر الأرباح في إبريل: "نحن الآن جميعًا في وضع الاستعداد للنموذج القابل للطي الجديد المقرر إطلاقه في النصف الثاني". ووفقا لمتتبع الصناعة "كاونتر بوينت ريسيرش"، ستهيمن سامسونج على السوق بحصة تصل إلى 75% حتى 2023.

يُشار إلى أن هناك تكهنات بأن شركة أبل الأمريكية قد تدخل سوق الهواتف القابلة للطي خلال السنوات المقبلة.

المصدر / وكالات