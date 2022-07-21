الكشف عن تنازلات لرونالدو من أجل الرحيل عن "يونايتد"

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21 يوليو 2022 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، عازم على مغادرة فريقه والانتقال إلى ناد جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولن ينتظر لأكثر من ذلك.

كشف الصحفي بن جاكوس الذي يعمل في شبكة CBS Sport أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، أخبر الأندية أن رونالدو مستعد لتخفيض ما يصل إلى 30% من راتبه.

وأخبر مينديز إدارة أتلتيكو مدريد ذلك، لكن النادي ليس في وضع مالي يسمح له بالتحرك للتعاقد مع رونالدو، كما أنه لا توجد رغبة من جانب ريال مدريد لإعادة البرتغالي.

وأشار الصحفي إلى أن وكيل كريستيانو عرضه على برشلونة أيضا قبل أن يتعاقد النادي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مؤكدا أنه لا يوجد أي فريق قريب من التعاقد مع البرتغالي رونالدو كريستيانو.

وفي نفس السياق ذكرت مصادر مقربة من رونالدو إنه ليس حريصا فقط على المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكنه يرغب أيضا في الانتقال إلى ناد يشعر فيه أن عبء حمل الفريق لا يقع عليه وحده، إذ يرغب أن يشعر بدعم أكبر.

ويرغب رونالدو بإيجاد فريق ينضم إليه بعد موسم واحد فقط من عودته إلى مسرح الأحلام، حيث أخبر المهاجم البرتغالي إدارة مانشستر يونايتد، أنه لا يريد الاستمرار مع الفريق، عقب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أن لديه عقدا ينتهي في صيف العام القادم 2023، بسبب رغبته في التنافس على لقب التشامبيونز ليغ.

المصدر / وكالات
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