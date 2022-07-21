مخابرات السلطة تعتقل الصحفي ثائر الفاخوري في الخليل

اعتقل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة في رام الله، اليوم الخميس الصحفي ثائر الفاخوري في مدينة الخليل.

وقالت مصادر صحفية إن جهاز المخابرات استدعى صباح اليوم الفاخوري لمقر الجهاز من الساعة 9 - 12 ظهرا.

وذكرت المصادر ذاتها إلى أن الصحفي الفاخوري، غادر مقر مركز المخابرات، لكن الأخير عاود مرة أخرى واستدعاه عبر الهاتف بعد مغادرته بوقت قصير، وبعد حضوره الى مقر الجهاز جرى اعتقاله.

يُذكر أن ثائر الفاخوري هو شقيق الشهيد فادي الفاخوري، وهو متزوج وأب لطفل وطفلة، ويعاني من جرح في الكلى بسبب إضرابٍ سابقٍ عن الطعام استمرَّ 55 يومًا، خاضه في أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال.

وفي السياق دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال جهاز المخابرات للصحفي الفاخوري، والذي سبقه بعدة أسابيع اعتقال جهاز الأمن الوقائي الصحفي سامي الشامي بعد استدعائه للمقابلة في نابلس يوم الإثنين 20 يونيو 2022، وتم إطلاق سراحه لاحقاً، وكذلك الاعتداء على الصحفي سامر خويرة مراسل العربي الجديد يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 خلال تغطيته للأحداث المؤسفة في جامعة النجاح.

وقال المنتدى في بيان له اليوم الخميس: "إن الاعتقالات والانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين تنسف شعارات احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي التي طالما رددها قادة السلطة في مناسبات عدة، وتتناقض مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية فضلاً عن المحلية، لاسيما مرسوم حماية وتعزيز الحريات، والتي تنص بوضوح على ضمان واحترام حرية الإعلام وحماية الصحفيين".

وأعرب المنتدى عن قلقه لاعتقال الزميل الفاخوري من قبل السلطة الفلسطينية، مطالبا بالإفراج العاجل عنه.

ودعا نقابة الصحفيين بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لضمان إطلاق سراحه، والعمل بشكل جاد وحثيث من أجل وضع حد لانتهاكات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بحق الصحفيين وضمان حرية الإعلام، وعدم التقاعس وخذلان الصحفيين في أهم دور نقابي مأمول منها، لاسيما في ظل الاستهداف الإسرائيلي الكبير لفرسان الإعلام الفلسطيني بصور وأشكال متعددة.

وأكد منتدى الإعلاميين على ضرورة وقف مسلسل ملاحقة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، وعدم التمادي في انتهاك الحريات الإعلامية، بل والمبادرة إلى دعم وإسناد الصحفي الفلسطيني في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والمقصود، والذي كان آخر صوره اغتيال أيقونة الصحافة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والزميلة الصحفية غفران وراسنة، فضلاً عن اعتقال الزميل فيصل الرفاعي الذي ينضم لــ 17 صحفياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

من الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، أمس الأول الثلاثاء، الصحفي عامر أبو عرفة، من مدينة الخليل، وهو أيضًا مراسل وكالة "قدس برس" لمنطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين