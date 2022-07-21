"التربية والتعليم" تعلن وضع اللمسات الأخيرة لإعلان نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، عن قرب انتهاء عملية تصحيح أوراق إجابة كافة امتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى الانتهاء من تصحيح مبحث التربية الإسلامية، بينما سيتم الانتهاء من تصحيح آخر المباحث "التكنولوجيا" في مطلع الأسبوع القادم.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب: إنّ "أطقمها المختلفة تعمل كخلية نحل بهدف الانتهاء من كافة إجراءاتها ليتسنّى الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة2022 والتي يترقب ظهورها مئات الآلاف من الطلبة وذويهم".

كما أكدت أنها أوشكت على الانتهاء من ترتيباتها ووضع اللمسات الأخيرة لإقامة حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، وأطلقت على فوج 2022 اسم "متفوقون لأجل فلسطين"، مضيفةً أنّ الحفل سيُعقد بعد الإعلان عن النتائج، وسيتم خلاله تكريم الأوائل في الفروع المختلفة.

وتمنت الوزارة النجاح والتفوق لكافة أبنائها الطلبة، داعية إياهم وذويهم لعدم الغلو في إبداء الفرحة من خلال استخدام المفرقعات وذلك لضمان تحقيق أفضل سبل المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وتفادي وقوع أية حوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين