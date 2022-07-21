إعلان وظيفة مصور في جمعية بسمة للثقافة والفنون بغزة

جمعية بسمة للثقافة والفنون- غزة هي جمعية أهلية مستقلة غير ربحية تأسست في قطاع غزة عام 1994، تعمل في مجال الثقافة والفنون وهي متخصصة في المسرح والدراما والدعم النفسي الاجتماعي، بهدف المساهمة في تطوير المجتمع الفلسطيني من خلال تقديم أنشطة ثقافية وتربوية وترفيهية وأنشطة دعم نفسي اجتماعي لشرائح المجتمع والأشخاص ذوي الاعاقة ضمن برامج ومشاريع المؤسسة.

حصلت جمعية بسمة على منحة من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتنفيذ مشروع بعنوان " تعزيز الرفاهية والإبداع لأطفال غزة من خلال الدراما النفسية للدمى المتحركة وفنون المسرح."، يهدف المشروع إلى تقليل الآثار النفسية لحرب مايو 2021 على أطفال غزة من خلال الدراما النفسية للدمى المتحركة وفنون المسرح وخاصة محافظة غزة التي كانت الأكثر تضرراً خلال حرب مايو 2021.

وفي هذا الصدد وصل إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن عن حاجتها لتوظيف "مصور"

المؤهلات المطلوبة:

• درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام أو أي تخصص ذات صلة.

• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تصوير الفوتو والفيديو بتقنية عالية.

• خبرة في المونتاج الفيديو.

• حاصل على دورات في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

• خبرة في التعامل مع Ronin.

• أن يمتلك الحسن الفني والإبداعي في تصوير الفيديو والمونتاج.

• خبرة في استخدام برامج التعديل على الصور.

• خبرة في التعامل مع كاميرات حديثة، وأجهزة صوت.

• العمل تحت الضغط.

طريقة التسجيل

- على المهتمين تقديم سيرتهم الذاتية ورسالة الاهتمام على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] على أن يكون موضوع الرسالة (مصور).

- ينتهي التسجيل يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 الساعة 12 ظهرًا.