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"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفي المقدسي "فيصل الرفاعي"

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"منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفي المقدسي "فيصل الرفاعي"

21 يوليو 2022 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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الصحفي المقدسي فيصل الرفاعي - أرشيف

أدان منتدى الاعلاميين الفلسطينيين، صباح يوم الخميس، اعتقال قوات الاحتلال (الإسرائيلي) الصحفي فيصل الرفاعي بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال.

واقتحم جنود الاحتلال منزله في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة قبل عدة أيام وسلموا عائلته بلاغاً لمراجعة المخابرات.

وعدَّ المنتدى خلال بيان صحفي، أن ما حصل فيه إمعان بقمع حرية الإعلام واستهداف الصحفيين الفلسطينيين خلافاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حرية الإعلام وحماية الصحفيين.

وينضم الزميل الرفاعي لـــ 17 صحفياً يقبعون في سجون الاحتلال دون ذنب اقترفوه، ودون أن تلتفت إليهم المؤسسات الدولية المدافعة عن حرية الصحفيين.

وعبر منتدى الإعلاميين عن تضامنه التام مع الزميل الرفاعي، ليؤكد أن استمرار انتهاك الحريات الإعلامية ومسلسل قمع الصحفيين يأتي كنتيجة طبيعة لعجز المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين عن لجم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة قادتها الذين ولغوا في دماء الصحفيين الفلسطينيين وكان آخرهم الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة.

وجدد منتدى الإعلاميين مطالبته بضرورة إطلاق سراح الصحفيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات المعنية بالحريات الإعلامية للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها باحترام حرية العمل الصحفي وعدم اعتقال الصحفيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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