"حماس": إقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة إعلان حرب يستوجب النفير العام

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن إعلان حركة ("نحالاه" الإسرائيلية) عن البدء في بناء عشرات البؤر الاستيطانية الجديدة بهدف السيطرة على جبال الضفة الغربية وتلالها الاستراتيجية، هو بمثابة "إعلان حرب يستوجب أعلى درجات النفير العام".

وقال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالضفة الغربية، جاسر البرغوثي: أن "مخططات الاحتلال باتت واضحة في كونها لا تستهدف تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق حيوية في الضفة، "بل تهدف لاستئصال الوجود الفلسطيني عبر سلسلة مخططات استراتيجية متدرجة".

وأضاف، خلال بيان صحفي: "إن المقاومة بكافة أشكالها هي السبيل الوحيد لمواجهة المخططات الاستيطانية، ووقف جرائم المستوطنين، وهو ما يفرض على الكل الفلسطيني الانخراط في لجان حماية مقاومة تشتبك مع المستوطنين، وتطاردهم، وتكبدهم أثمانا باهظة، وتُحول كل بؤرة استيطانية إلى ميدان مواجهة مشتعل، ومحطة لاستنفار الطاقات، وتنظيمها، وتطويرها، وصولًا إلى تطهير أرضنا المقدسة من دنس الاستيطان وإجرامه".

وبين أن الحالة الفلسطينية العامة، وتصعيد جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وإصرار السلطة على سياسة التنسيق الأمني، يوجب على مختلف القوى الفلسطينية التوافق على برنامج سياسي مقاوم، يستعيد زمام المبادرة، ويقود جماهير شعبنا العظيم في ثورة وطنية كبرى، تُحرر الأرض وتُزيل الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين