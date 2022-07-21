مرفق رابط الفحص.. صرف المنحة القطرية في قطاع غزة اليوم

من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة، اليوم الخميس، في صرف المنحة القطرية والتي تبلغ 100 دولار عن شهر تموز (يوليو)، لـ100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعفّفة، وذلك عبر مراكز التوزيع التي حدّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري، اليوم الخميس.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن بالأمس أنّ “اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المنحة القطرية دفعة شهر تموز (يوليو)، بدءًا من يوم الخميس الموافق 21/07/2022م.

وأشار العمادي، خلال بيانٍ صحفي، إلى أنّ المساعدات النقدية ستُقدّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعفّفة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، موضحًا أنّ عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حدّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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المصدر / فلسطين أون لاين