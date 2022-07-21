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لتنفيذ جولاتهم الاستفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

21 يوليو 2022 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية: بأنّ "المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم".

ويتعرض المسجد الأقصى لاعتداءات واقتحامات يومية من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال تهدف إلى تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

فيما تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتكررة، وإفشال مخططات الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #مستوطنين #تهويد #جماعات الهيكل

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