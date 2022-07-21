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إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

مطلوب مهندس مدني للعمل في جمعية بقطاع غزة

21 يوليو 2022 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة الفلسطينية تعلن فيه عن حاجتها الى مهندس مدني بعقد مؤقت ودوام كامل حسب الشروط التالية :

الشروط المطلوبة:

- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية كحد ادنى .

- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الانشاءات و الاشراف على المباني.

- أن  يجيد المتقدم اللغة الانجليزية.

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات الدولية في مجال الاشراف على المباني.

- ان يكون المتقدم لدية القدرة على كتابة التقارير والمتابعة والتقييم .

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي.

- ان يكون المتقدم على حسن سيرة وسلوك.

- ان يكون المتقدم قادرا على تحمل ضغط العمل.

- أن يكوم المتقدم من سكان محافظة رفح أو خانيونس .

- ان يكون المتقدم لديه القدرة على العمل تحت الضغط والالتزام بمواعيد العمل والعمل ضمن فريق.

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه الكفاءة للتقدم للوظيفة المطلوبة تعبئة النموذج من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/mQZaxdCUtLyk5q8FA

-  آخر موعد للتقديم هو يوم الاثنين 25 يوليو 2022   .

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