مطلوب مهندس مدني للعمل في جمعية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة الفلسطينية تعلن فيه عن حاجتها الى مهندس مدني بعقد مؤقت ودوام كامل حسب الشروط التالية :

الشروط المطلوبة:

- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية كحد ادنى .

- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الانشاءات و الاشراف على المباني.

- أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية.

- يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات الدولية في مجال الاشراف على المباني.

- ان يكون المتقدم لدية القدرة على كتابة التقارير والمتابعة والتقييم .

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي.

- ان يكون المتقدم على حسن سيرة وسلوك.

- ان يكون المتقدم قادرا على تحمل ضغط العمل.

- أن يكوم المتقدم من سكان محافظة رفح أو خانيونس .

- ان يكون المتقدم لديه القدرة على العمل تحت الضغط والالتزام بمواعيد العمل والعمل ضمن فريق.

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه الكفاءة للتقدم للوظيفة المطلوبة تعبئة النموذج من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/mQZaxdCUtLyk5q8FA

- آخر موعد للتقديم هو يوم الاثنين 25 يوليو 2022 .