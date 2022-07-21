وظيفة شاغرة في جمعية الإغاثة الطبية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة بمسمى أخصائي الغدد الصماء (Specialist Endocrinology ) للعمل 3 أيام أسبوعيا.

المشروع: (تحدي الأزمة التي طال أمدها: تعزيز الصمود في مجال الرعاية الصحية والأمن الغذائي ومرضى الأمراض غير المعدية في قطاع غزة).

جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية تنفذ مشروعا لتعزيز الرعاية الصحية المنظمة والمتكاملة التي تحسن النتائج وجودة الحياة للمرضى الذين يعانون من حالات مزمنة وتقلل من عوامل الخطر التي تساهم في التنمية من الأمراض المزمنة، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع ميديكو الدولية وبتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية - BMZ.

لذلك، وصل إعلان توظيف صادر عن جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية PMRS تعلن فيه عن حاجتها إلى توظيف أخصائي في الغدد الصماء مع المتطلبات التالية:

- بكالوريوس طب وجراحة

- استكمال التأهيل التخصصي للغدد الصماء

- خبرة لا تقل عن سنتين ذات صلة على مستوى متخصص، منذ الحصول على مؤهل أعلى.

- القدرة على التواصل بفعالية مع المرضى والعائلات والأطباء والممرضين وغيرهم من الموظفين السريرين.

- طلاقة في اللغة الإنجليزية (تكلم، اقرأ وكتابة).

- مهارات محو أمية الحاسوب مطلوبة.

متطلبات وظيفة PMRS

- العمل في الدوام صباحي من الساعة 8.00 صباحا حتى الساعة 2.00 ظهرا ثلاثة أيام في الأسبوع (يمكن الاتفاق على الأيام)

- يتم تنفيذ أنشطة المشروع في جميع المراكز الصحية PMRS ويجب أن يكون المرشح قادرًا على العمل في مختلف مراكز PMRS في جميع أنحاء قطاع غزة.

- العقد ساري المفعول حتى نهاية سنة 2022 مع إمكانية التمديد.

- القدرة على العمل وفقًا لمدونة قواعد السلوك والقواعد واللوائح PMRS.

- إظهار القدرة على تقديم رعاية جيدة للمرضى.

- إظهار القدرة على العمل في فريق متعدد التخصصات.

تتمثل مسؤوليات مقدمي الطلبات المختارة فيما يلي: -

- يقدم رعاية شاملة للمرضى وفقًا للمعايير الحالية القائمة على أفضل الأدلة، باستخدام أفضل الأحكام في جميع الأوقات.

- تحليل وفحص وتحري المرضى وتاريخهم الطبي لمعرفة علامات وأعراض اضطرابات الغدد الصماء. تقديم المشورة وطلب الفحوصات التشخيصية والمخبرية وتفسير النتائج.

- مناقشة التشخيص مع المرضى، شرح خيارات العلاج، وإعطاء النصائح حول الأدوية، والتغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي، وغيرها من الإجراءات الوقائية.

- تنفيذ مواعيد المتابعة، ومتابعة تقدم المرضى، وضبط خطط العلاج والأدوية، وتحديث سجلات المرضى.

طريقة التسجيل

- يرجى من المرشحين المهتمين التسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/FBmqBQmpoMosL18t5

- آخر موعد لتقديم الطلبات 27/07/2022 في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً .

- سيتم التواصل مع المرشحين المدرجين في القائمة القصيرة فقط