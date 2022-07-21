الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس؛ ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة حوارة جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشها، واعتقلت المواطن ماهر عمر الضميدي.

وأوضحت أن قوات الاحتلال داهمت بلدة سالم شرق نابلس وقامت بتفتيش منزل المواطن لطفي عواد، والد الأسير محمد الذي تم اعتقاله قبل أيام من الشارع الرئيسي في حوارة.

وفي جنين؛ اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت عادل زكارنة شقيق الشهيد محمد زكانة، والأسير المحرر عبد الحليم عز الدين، وإيهاب عدنان سلامة، بعد اقتحام جنين ومداهمة منازل ذويهم، كما اعتقلت الشقيقين الشابين عبد الناصر وعبد الباسط محمود حسن عطعوط عباهرة بعد اقتحام اليامون غرب جنين ومداهمة منزل ذويهما وهم شقيقي الأسير منصور عباهرة.

وأفادت المصادر، بأن مواجهات اندلاع بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها قوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين في حالات اختناق.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين