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بالفيديو| أردوغان ينتقم من بوتين.. جعله ينتظر قبل لقاء ثنائي في طهران

21 يوليو 2022 . الساعة 05:50 بتوقيت القدس
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ترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حالة من الانتظار والتململ لمدة 50 ثانية قبيل محادثات جرت بينهما في طهران أمس الثلاثاء، مما دفع وسائل إعلام تركية إلى تشبيه ما جرى بما فعله بوتن معه ومع قادة آخرين في الماضي.

وكان الاجتماع الذي عقد في إيران الأول بين بوتن وزعيم دولة من حلف شمال الأطلسي منذ بدء حرب روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وأظهر مقطع مصور وزعته الرئاسة التركية، لبوتين واقفًا أمام مقعده وعلمي البلدين، ويديه متشابكتين وفمه يتحرك قبل أن تتغير وضعيته بظهور أردوغان ويرفع يديه إلى جنبيه.

وقال أردوغان بينما تبادل الابتسامات مع بوتين وصافحه: "أهلا، كيف حالك، على ما يرام؟"

وعقدت وسائل إعلام مقارنات مع مواقف ترك فيها بوتين قادة عالميين في حالة انتظار، كان أبرزها في موسكو عام 2020 عندما ترك أردوغان في انتظاره لقرابة دقيقتين قبيل اجتماع بينهما.

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المصدر / وكالات
#أردوغان #بوتين #طهران

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