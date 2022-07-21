بالفيديو.. إصابات ومواجهات مع الاحتلال في رام الله والبيرة

فلسطين أون لاين:

أُصيب فجر اليوم الخميس، شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مع إصابتين بالقدم لشابين خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال الأسير المحرر فادي حمد، عقب مداهمة منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر عبد الباسط معطان عقب اقتحام منزله في مدينة البيرة.

https://t.me/pl24online/109952

المصدر / فلسطين أون لاين