فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالفيديو.. إصابات ومواجهات مع الاحتلال في رام الله والبيرة

ماذا تفعل إذا لدغك العنكبوت؟

وصول الفوج الأول من حجاج القطاع عبر معبر رفح

انخفاض مرتقب على أسعار الوقود في (إسرائيل)

الذهب ينخفض مع صعود الدولار

المخابرات الأمريكية: 15 ألف روسي قتلوا في حرب أوكرانيا

ماهي أضرار الأدوية النفسية وأثارها الجانبية؟

إنستغرام توفر للمستخدمين خدمة التسوق المباشر عبر الرسائل

الرئيس الأمريكي يكشف إصابته بالسرطان

تعرف على السبب..  خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

بالفيديو.. إصابات ومواجهات مع الاحتلال في رام الله والبيرة

21 يوليو 2022 . الساعة 05:11 بتوقيت القدس
...
فلسطين أون لاين:

أُصيب فجر اليوم الخميس، شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مع إصابتين بالقدم لشابين خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال الأسير المحرر فادي حمد، عقب مداهمة منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله، كما اعتقلت الأسير المحرر عبد الباسط معطان عقب اقتحام منزله في مدينة البيرة.

https://t.me/pl24online/109952

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #إصابات #مواجهات #رام الله #البيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة