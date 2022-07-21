وصول الفوج الأول من حجاج القطاع عبر معبر رفح

وصل الليلة، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، عائدًا من الديار الحجازية عبر معبر رفح البري.

وأفادت المصادر، أن حافلات تحمل الحجاج وأمتعتهم بدأت تصل تباعًا من الصالة المصرية إلى الصالة الفلسطينية، وسط استقبال من وزارة الأوقاف الدينية وهيئة المعابر وإدارة معبر رفح البري.

ويبلغ عدد الفوج الأول قرابة 736 حاجًا جميعهم بخير وصلوا إلى القطاع غزة؛ وفق ما تحدث به مسؤول إعلام وزارة الأوقاف بغزة إكرامي المدلل لمراسل "صفا".

وأشار المدلل إلى أن الفوج الثاني والأخير سيصل فجر الخميس إلى مطار القاهرة، من ثم برًا إلى معبر رفح البري.

المصدر / وكالات