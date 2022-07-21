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انخفاض مرتقب على أسعار الوقود في (إسرائيل)

21 يوليو 2022 . الساعة 03:23 بتوقيت القدس
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كشفت القناة الإسرائيلية 12، أنه واعتبارًا من مطلع الشهر المقبل 1/ أغسطس، سوف تشهد أسعار الوقود انخفاضًا حادًا بمقدار أكثر من شيكل.

وستنخفض الأسعار ​​بشكل كبير ليصل سعر لتر البنزين من نوع 95 حوالي 6.80، حسب تقرير القناة 12 العبرية.

من المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد تخفيض 50 أغورة على الضريبة وستستمر حتى منتصف نوفمبر.

يشار إلى أن الانخفاض سيكلف خزينة الاحتلال مليار شيكل، غير أن اللافت، فإن هناك تغيرات طرأت على أسعار النفط مما سيسمح بهبوط حاد في سعر الوقود.

وفي نهاية شهر يونيو، تجاوز سعر الوقود عتبة 8 شيكل لكل لتر من البنزين، وهو سعر لم يتم تسجيله في (إسرائيل) منذ نهاية عام 2012.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #أغسطس #انخفاض البنزين #القناة الإسرائيلية12

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