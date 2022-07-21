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المخابرات الأمريكية: 15 ألف روسي قتلوا في حرب أوكرانيا

21 يوليو 2022 . الساعة 02:41 بتوقيت القدس
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قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقدر حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15 ألف قتيل وربما 45 ألف جريح، محذرا من أن كييف تكبدت أيضا خسائر كبيرة.

وأضاف بيرنز في منتدى آسبن الأمني في كولورادو: "أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستكون رقما قريبا من 15 ألف قتيل من القوات الروسية، وربما ثلاثة أمثال ذلك من المصابين. لذا فإنه قدر كبير من الخسائر".

وتابع: "الأوكرانيون أيضا واجهوا المعاناة، ربما أقل من ذلك بقليل. لكن، كما تعلمون، الخسائر البشرية كبيرة".

المصدر / وكالات
#روسيا #أوكرانيا #المخابرات الأمريكية #وليام بيرنز

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