فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إنستغرام توفر للمستخدمين خدمة التسوق المباشر عبر الرسائل

الرئيس الأمريكي يكشف إصابته بالسرطان

تعرف على السبب..  خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

لا يصدق.. "قط جامح" يهاجم المارة ويطرحهم أرضًا

ماذا طلب الرئيس الروسي من مواطنيه؟

الدفاعات الروسية تسقط مسيّرتين في محيط قاعدة حميميم

مختصون: تغول المستوطنين يستدعي صحوة فلسطينية

فائدة جديدة لـ"الشاي الأخضر"

مفاجأة في أسعار "آيفون 14"

صبرة: إذا لم يستجب الاحتلال لشروط المقاومة فإن "القسام" ستزيد الغلة

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

إنستغرام توفر للمستخدمين خدمة التسوق المباشر عبر الرسائل

21 يوليو 2022 . الساعة 01:58 بتوقيت القدس
...

قالت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستجرام، إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة.

وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة.

وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل.

وتدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بشأن التجارة الإلكترونية.

وقالت الشركة إن خاصية إنستجرام الجديدة ستسمح أيضا باستخدام خدمة "ميتا باي" للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء.

المصدر / وكالات
#إنستغرام #الشركات الصغيرة #التسوق المباشر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة