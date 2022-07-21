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الرئيس الأمريكي يكشف إصابته بالسرطان

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الرئيس الأمريكي يكشف إصابته بالسرطان

21 يوليو 2022 . الساعة 01:31 بتوقيت القدس
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء إنه مصاب بالسرطان، فيما قد يكون إعلانه هذا زلة لسان، أو إعلانًا رسميًا عن إصابته بالمرض.

وخلال خطاب حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس، وصف بايدن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير، وقال: "لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد".

وبايدن (79 عامًا) هو أكبر رئيس للولايات المتحدة، وكثيرا ما تكون صحته العقلية محل نقاش عام. ومع ذلك، يقول إنه يعتزم السعي للحصول على فترة ولاية ثانية في عام 2024.

وأشار المدافعون عنه إلى أنه يعاني لسنوات من الزلات أو التصريحات غير الدقيقة.

المصدر / وكالات
#الاحتباس الحراري #مرض السرطان #بايدن #زلة لسان

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