مفاجأة في أسعار "آيفون 14"

كشفت تسريبات أن شركة أبل تخطط لزيادة أسعار آيفون طراز 14 برو الجديدة، وسترفع أيضًا سعر "آيفون 14 القياسية"، مع أنها لم تختلف تقريبًا عن سابقاتها.

ورأى رئيس مجموعة المحللين الشهيرة Wedbush Securities، دان آيفز، في حديث إلى مجلة The Sun؛ أن أسعار سلسلة التوريد هي القوة الدافعة وراء الزيادة.

وقال آيفز: "نعتقد أن زيادة سعر آيفون 14 سترتفع بمقدار 100 دولار، كانت الأسعار تتزايد عبر سلسلة التوريد بأكملها، وتحتاج أبل إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلك في هذا الإصدار".

ورجح المحللون تسعير تشكيلة آيفون 14 على النحو التالي: آيفون 14 بسعر 899 دولارًا، مقابل سعر 799 دولارًا لـآيفون 13، وآيفون 14 ماكس بسعر 999 دولارًا الذي سيكون بديلًا لهاتف آيفون 13 ميني بسعر 699 دولارًا، في حين سيكون هاتف آيفون 14 برو بسعر 1099دولارًا، وآيفون 14 برو ماكس بسعر 1199 دولارًا.

وفي حين أن 100 دولار ستؤثر سلبًا، خاصة في الطرز القياسية، التي ستتميز بالتصميم نفسه والكاميرات الخلفية والشرائح مثل آيفون 13؛ إن الضربة المالية الكبيرة تأتي مع رفع نقطة الدخول من 699 دولارًا إلى 899 دولارًا فيما يتعلق بهاتف آيفون الاقتصادي.

وبسبب هذه الزيادة البالغة نحو 30% توقفت أبل عن استخدام آيفون 13 Mini بحجم 5.4 بوصة لمصلحة جهاز آيفون 14 Max مقاس 6.7 بوصة، الذي يُرجح أن يُطلق عليه اسم آيفون 14 Plus.

المصدر / فلسطين أون لاين