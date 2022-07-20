صبرة: إذا لم يستجب الاحتلال لشروط المقاومة فإن "القسام" ستزيد الغلة

قال القيادي في حركة "حماس" ماهر صبرة إن "المقاومة قالت كلمتها وأوفت بعهدها سابقًا في وفاء الأحرار، ونقول اليوم إذا لم يستجيب الاحتلال لشروط المقاومة فإن القسام ستزيد الغلة".

جاء ذلك خلال وقفة جماهيرية نظمتها حركة حماس جناحها العسكري كتائب القسام في مدينة غزة في الذكرى الثامنة لعملية أسر الجندي في جيش الإسرائيلي "شاؤول أرون" شرقي حي التفاح.

وأضاف صبرة: "نقف اليوم في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول ونستذكر مشاهد البطولة التي قدمتها كتائب القسام حين أسرت الجندي شاؤول أرون".

وتابع: "نستذكر بطولة المقاومة في معركة سيف القدس التي أعادت البوصلة والاتجاه واحيت الأمة"، مؤكدا على أن حماس والقسام ستبقى وفية للأقصى والأسرى.

وأشار إلى أن زيارة بايدن للمنطقة ومحاولته خلق حلف أمني وعسكري للمحتل يؤكد أن هذا الكيان وجوده مؤقت.

وفي رسالته للمطبعين قال: "إن لم تنصروا القدس والأقصى فلا تطعنونا بخنجر الخيانة".























المصدر / فلسطين أون لاين